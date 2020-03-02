పవర్ స్టార్ ‘వకీల్ సాబ్’ లుక్ అదిరింది..

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ దాదాపు రెండేళ్ళ తర్వాత నటస్తున్న చిత్రం కోసం అభిమానుల ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీ టైటల్ తోపాటు పవన్ ఫస్ట్ లుక్ ను విడుదల చేసింది చిత్రయూనిట్. ఈ సినిమాకు అందరు అనుకున్నట్లుగానే ‘వకీల్ సాబ్’ అనే టైటిల్ ని ఖరారు చేశారు. ఇక, తాజాగా విడుదలై ఫస్ట్ లుక్ లో పవర్ స్టార్ స్టైలీష్ గా కనిపిస్తున్నాడు. పవన్ 26వ మూవీగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్ బ్యానర్ పై స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్నారు. ‘పింక్’ రిమేక్ గా రూపొందుతున్న ఈ మూవీకి శ్రీరామ్ వేణు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మేలో రిలీజ్ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
Sri Venkateswara Creations in association with Bay View Projects produly presents Power Star @PawanKalyan as #VakeelSaab.#VakeelSaabFirstLook#PSPK26FirstLook #PSPK26FirstLookFestival@SVC_official #SriramVenu @MusicThaman#PSPK26 @BayViewProjOffl @BoneyKapoor pic.twitter.com/ibBx8DgYAe
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) March 2, 2020
Pawan Kalyan’s ‘Vakeel Saab’ First Look Released