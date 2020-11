బాలీవుడ్ నటుడు ఫరాజ్ ఖాన్ కన్నుమూత

ముంబై: బాలీవుడ్ నటుడు ఫరాజ్ ఖాన్ (50) కన్నుమూశారు. తీవ్ర ఆనారోగ్యంలో బాధపడుతున్న ఆయన చికిత్స పొందుతూ బుధవారం మృతి చెందాడు. ఈ విషయాన్ని నటి పూజా భట్ ట్వీట్టర్ ద్వారా వెల్లడించారు. ఫరాజ్ ఖాన్ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు సాయం చేసిన అందరికీ అందరికీ ధన్యవాదాలు‌. ఆయన లోటు ఎవ్వరూ తీర్చలేనిది అంటూ పూజా భట్ ఇవాళా ట్వీట్ చేశారు. ఫరాజ్ ఖాన్ 1970 మేలో జన్మించారు. 1990లో బాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టిన ఫరాజ్‌ ఖాన్ ఆర్టిస్ట్‌గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఫరేబ్‌, మెహందీ, మైనే ప్యార్ కియా వంటి సినిమాల్లో ఆయన నటించారు. గత నెలలో ఛాతీ, మెదడు సంబంధిత ఇన్‌ఫెక్షన్‌తో బాధపడుతూ బెంగళూరులోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చేరారు. హాస్పిటల్ ఖర్చులకు డబ్బులు లేకపోవడంతో ఫరాజ్ కు సాయం చేయాల్సిందిగా పూజా భట్ ట్వీట్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో స్పందించిన సల్మాన్ ఖాన్ ఆయనకు సాయం చేసిన విషయం తెలిసిందే.

Actor Faraaz Khan has passed away

#FaraazKhan

May 1970-Nov 2020

May your music always play across time and space 🙏💔 pic.twitter.com/Rw0SdkMym5

