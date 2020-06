అశ్వినే అత్యుత్తమ స్పిన్నర్: సక్లైన్ ముస్తాక్

కరాచీ: భారత క్రికెట్‌లో రవిచంద్రన్ అశ్విన్‌ను మించిన పెద్ద స్పిన్నర్ ఎవరూ లేరని పాకిస్థాన్ స్పిన్ దిగ్గజం సక్లైన్ ముస్తాక్ పేర్కొన్నాడు. స్వదేశంలో జరిగే టెస్టు సిరీస్‌లలో అశ్విన్‌ను ఎదుర్కొవడం ఎంత బ్యాట్స్‌మన్‌కైన చాలా కష్టమన్నాడు. సమకాలిన క్రికెట్‌లో అశ్విన్ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ అఫ్ స్పిన్నర్ అనడంలో సందేహం లేదన్నాడు. ఆస్ట్రేలియా స్పిన్నర్ నాథన్ లియాన్ కూడా అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన బౌలర్ అని ముస్తాక్ ప్రశంసించాడు. ఇక, భారత్‌కే చెందిన రవీంద్ర జడేజాపై కూడా అతను ప్రశంసలు కురిపించాడు. ఇప్పుడున్న స్పిన్నర్లలో ఈ ముగ్గురే నిలకడైన ప్రదర్శనను కనబరుస్తున్నారన్నాడు.

ఇక తమ తరంలో షేన్ వార్న్, వెటోరి, మురళీధరన్, హర్భజన్, కుంబ్లే, ముస్తాక్ అహ్మద్, హెరాత్ వంటి ప్రతిభావంతులైన స్పిన్నర్లు ఉండేవారన్నాడు. అప్పటితో పోల్చితే ప్రస్తుతం స్పిన్నర్లు అంతగా ప్రభావం చూపలేక పోతున్నారన్నాడు. ట్వంటీ20 రాకతో స్పిన్నర్లకు కష్టాలు మొదలయ్యాయన్నాడు. అయినా అశ్విన్, లియాన్ తదితరులు అద్భుత బౌలింగ్‌తో ఇంకా ఆశలను సజీవంగానే ఉంచారన్నాడు. మరోవైపు భారత యువ స్పిన్నర్లు కుల్దీప్ యాదవ్, యజువేంద్ర చాహల్ తదితరులు కూడా మెరుగైన బౌలర్లన్నాడు. రానున్న రోజుల్లో వీరు ప్రపంచ క్రికెట్‌లో మెరుగైన స్పిన్నర్లుగా ఎదగడం ఖాయమని జోస్యం చెప్పాడు. ఇక తన దృష్టిలో అఫ్గాన్ సంచలనం రషీద్ ఖాన్‌కు ఎంతో ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉందన్నాడు. ఫార్మాట్ ఏదైన వికెట్ల పంట పండించడం అలవాటుగా మార్చుకున్నాడన్నాడు.

Ashwin is the best spinner Says Saqlain Mushtaq