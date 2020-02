ఈనెల 7వ తేదీన మేడారానికి సిఎం కెసిఆర్ !

హైదరాబాద్ : కుటుంబసమేతంగా ఈ నెల 7వ తేదీన కెసిఆర్ మేడారంలో పర్యటించనున్నట్టుగా తెలిసింది. 7వ తేదీ ఉదయం 10.30 గంటలకు ఆయన సమ్మక్క-సారక్క దేవతలకు మొక్కులు చెల్లించుకుంటారని ఆయనతో పాటు పలువురు మంత్రులు కూడా సమ్మక్క- సారలమ్మలను దర్శించుకునే అవకాశం ఉందని అధికార వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. సిఎం రాక సందర్భంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో పటిష్ట బందోబస్తును ఇప్పటికే అధికారులు చేపట్టారు.

మేడారం జాతరకు పోటెత్తుతున్న భక్తులు

కాగా ఇప్పటికే మేడారం జాతరకు భక్తులు పోటెత్తారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పెద్దఎత్తున సమ్మక్క-సారక్కలను దర్శించుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లను చేసింది. జాతర సందర్భంగా మేడారం మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జాం అవుతోంది. కోట్లాది మంది ప్రజలు వనదేవతలను దర్శించుకుని తరిస్తున్నారు.

CM KCR to Medaram on 7th of this month