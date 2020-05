కిమ్ తిరిగి రావడం చాలా సంతోషం: ట్రంప్

వాషింగ్టన్: ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్ జోంగ్ యున్ ఆరోగ్యంగా తిరిగి ప్రజలకు కనిపించడం చాలా ఆనందంగా ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ శనివారం ట్విట్టర్‌లో పేర్కొన్నారు. దాదాపు మూడు వారాల పాటు కిమ్ ఎవరికీ కనిపించక పోవడంపై ఆయన తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్నారని వదంతులు వ్యాపించాయి. ఉత్తరకొరియా రాజధాని ప్యాంగ్‌యాంగ్ సమీపాన సన్‌చొన్ వద్ద శుక్రవారం కిమ్ ఎరువుల ఫ్యాక్టరీని ప్రారంభించారు. ఈమేరకు ఆ వీడియాలన్నిటినీ అక్కడి అధికారిక మీడియా కెసిఎన్‌ఎ విడుదల చేసింది. ఆయన నడుస్తూ చిరునవ్వు చిందించడం, సిగరెట్టు కాలుస్తూ ఉండడం ఈ దృశ్యాలన్నీ ప్రసారం అయ్యాయి.

Glad to See Kim Jong Un is back and well: Trump