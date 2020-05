వర్మ ‘క్లైమాక్స్’ టీజర్ విడుదల

జీఎస్టీ(గాడ్ సెక్స్ ట్రూత్ )పేరుతో బోల్డ్ షార్ట్ ఫిలిం తీసిన సంచనాల ద‌ర్శ‌కుడు రామ్ గోపాల్ వ‌ర్మ లాక్ డౌన్ సమయంలో మరో బోల్డ్ షార్ట్ ఫిలిం రూపొందిస్తున్నాడు. జీఎస్టీలో నటించిన శృంగార తార మియా మాల్కోవాతోనే ఈ ష్టార్ట్‌ ఫిలిమ్ తీస్తున్నాడు. ‘క్లైమాక్స్’ అనే టైటిల్‌తో రూపొందిస్తున్నట్లు ఈ షార్ట్ ఫిలిమ్ టీజ‌ర్‌ని కొద్ది సేప‌టిక్రితం వర్మ తన ట్వీట్టర్ అకౌంట్ ద్వారా విడుద‌ల చేశారు. మే 18న ఉద‌యం 9.30 గంటలకు ‘క్లైమాక్స్’ ట్రైల‌ర్ ని కూడా విడుద‌ల చేయ‌నున్నట్లు తెలిపాడు. లాక్ డౌన్ కారణంగా ‘క్లైమాక్స్’ షార్ట్ ఫిలిం‌ని ఆన్ లైన్ లో డైరెక్షన్ చేసి తెరకెక్కించినట్లు వర్మ పేర్కొన్నాడు.

Here is the TEASER of CLIMAX starring @MiaMalkova ..It is a scary action packed thriller set in a desert ..A RSR production A @shreyaset presentation https://t.co/QsgwbRNjAs

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) May 14, 2020