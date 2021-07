సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ప్రస్తుతం నటిస్తున్న ‘సర్కారు వారి పాట’ సినిమా అప్‌డేట్ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆగస్టు 9న మహేష్ పుట్టినరోజు కావడంతో 10 రోజుల ముందుగానే సెలబ్రేట్ చేసుకునే అప్‌డేట్‌తో వస్తున్నారు ఫిల్మ్‌మేకర్స్. ఈనెల 31న ’సర్కారు వారి పాట’ ఫస్ట్ నోటీస్ పేరుతో ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేయబోతున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. సూపర్ స్టార్‌ను ఇంతకముందు ఎప్పుడూ చూడని సరికొత్త అవతారంలో చూడటానికి సిద్ధంగా ఉండమని పేర్కొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా మహేష్ కు సంబంధించిన ఓ పోస్టర్‌ని రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో బ్యాగ్ పట్టుకొని వెళ్తున్న మహేష్ బ్యాక్ సైడ్ లుక్‌ని చూపించారు. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ చూస్తుంటే ఇది దుబాయ్ షెడ్యూల్‌లో షూట్ చేసిన యాక్షన్ సీన్‌లోని స్టిల్ అని తెలుస్తోంది. ఈ పోస్టర్ ఇలా ఉంటే.. మరో రెండు రోజుల్లో రాబోయే సర్‌ప్రైజ్ ఎలా ఉంటుందో అంటూ మహేష్ ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కాగా ‘సర్కారు వారి పాట’ చిత్రానికి పరశురామ్ పెట్లా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇందులో మహేష్ బాబు సరసన కీర్తి సురేష్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, జిఎంబి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, 14 రీల్స్ ప్లస్ సంస్థలు కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. మహేష్ బాబు, నవీన్ యెర్నేని, వై.రవిశంకర్, రామ్ ఆచంట, గోపిచంద్ ఆచంట నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ‘సర్కారు వారి పాట’ చిత్రం 2022 సంక్రాంతి కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Witness our SuperStar in never seen before avatar 💥#SVPFirstNotice on July 31st 🔔#SarkaruVaariPaata

Super 🌟 @urstrulyMahesh @KeerthyOfficial @ParasuramPetla @MusicThaman @GMBents @14ReelsPlus @SVPTheFilm pic.twitter.com/fwEEZv8AnY

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) July 29, 2021