శర్వానంద్ ‘శ్రీకారం’ ఫస్ట్ లుక్ విడుదల

యంగ్ హీరో శర్వానంద్ వరుస సినిమాలతో జోరు చూపిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం స్టార్ హీరోయిన్ సమంతతో కలిసి శర్వా ‘జాను’ అనే చిత్రంలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ మూవీతో పాటు శర్వా మరో చిత్రం ‘శ్రీకారం’ చేస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ ను చిత్రయూనిట్ విడుదల చేసింది. తాజా పోస్టర్ ను బట్టీ శర్వానంద్ ఈ సినిమాలో రైతు పాత్రలో నటిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 14 రీల్స్ ఎంటర్ టైన్మెంట్ బ్యానర్ పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంటలు నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు కిషోర్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి మిక్కీ జె మేయర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. కాగా, ఈ మూవీని 2020 సమ్మర్ బరిలో దింపుతున్నట్లు చిత్రయూనిట్ ప్రకటించింది.

Here’s the first look of #Sreekaram.

Summer 2020 Release!#Sharwanand #KishoreB @MickeyJMeyer #Sharwa29 pic.twitter.com/ECi4xustlD

— ram achanta (@RaamAchanta) January 27, 2020