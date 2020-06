హిమాయత్‌నగర్: కరోనా వైరస్ ప్రభావంతో ఎవరు బయటకు వెళ్ళలేని పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని వీరశైవ లింగాయత్ – జంగమ మహేశ్వరులలో వివాహం చేసుకోవాలనుకునే వధూవరులకు ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే ఆవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు విశ్వలింగాయత్ ట్రస్ట్ ఆధ్యక్షులు పసారం శ్రీనివాస్ తెలిపారు. ఇందకు www.vishwalingayat marriage.com వెబ్‌సైట్‌లో వధూవరులు తమ వివరాలను ఆన్‌లైన్‌లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని, దీంతో వివాహ సంబందాలు చూసుకోవడం మరింత సులభతరం అవుతందన్నారు. ఈ అవకాశాన్ని వధూవరులు, వారి తల్లిదండ్రులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. పూర్తి వివరాలకు 924635942 ఫోన్ నెంబర్‌ను సంప్రదించాలన్నారు.

To get married you have to register online