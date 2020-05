ఆమెతో వృత్తిపరమైన పోటీ ఉంది

టాలీవుడ్, కోలీవుడ్‌లో దశాబ్దానికి పైగా టాప్ హీరోయిన్‌గా రాణిస్తున్న బ్యూటీ త్రిష. తెలుగు, తమిళ్ భాషల్లో పలువురు స్టార్ హీరోలతో ఎన్నో హిట్ సినిమాల్లో నటించి టాప్ హీరోయిన్‌గా ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంది. తన కెరీర్‌లో పలువురు హీరోయిన్‌లతో పోటీపడుతూ విజయాలను అందుకుంది ఈ భామ. ఈనేపథ్యంలో నయనతారతో తనకు వృత్తిపరమైన పోటీ ఉందని చెప్పింది త్రిష. “నయనతార, నేను దశాబ్దానికి పైగా సినిమాల్లో నటిస్తున్నాం. మా మధ్య స్నేహపూర్వకమైన పోటీ ఉంది. కానీ మా మధ్య పలువురు ఆరోపిస్తున్నట్టు ఎటువంటి విభేదాలు లేవు. మేం కలిసినప్పుడల్లా సరదాగా ముచ్చటించుకుంటాం. కానీ ఇప్పటికీ నయనతారనే నాకు పెద్ద పోటీ. అయితే ఎప్పటికప్పుడు మేమిద్దరం ‘ఆల్ ది బెస్ట్’ చెప్పుకుంటాం”అని చెప్పింది ఈ అందాల తార.

Trisha says she has professional rivalry with Nayanthara