భారత్‌, దక్షిణాఫ్రికా తొలి వన్డే మ్యాచ్‌ రద్దు

ధర్మశాల: మూడు వన్డేల సిరీస్ లో భాగంగా భారత్‌, దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య గురువారం జరగాల్సిన తొలి వన్డే మ్యాచ్‌ రద్దయింది. ఉదయం నుంచి ఎడతెరపి లేకుండా వర్షం కురవడంతో కనీసం టాస్ వేయడానికి కూడా సాధ్యం కాకపోవడంతో మ్యాచ్ రద్దు చేస్తున్నట్లు నిర్వహకులు ప్రకటించారు. మధ్యాహ్నం ఓ గంటసేపు గంటసేపు వర్షం ఆగినట్లు కనిపించడంతో మ్యాచ్‌కి అనువుగా మైదానాన్ని సిద్ధం చేసేందుకు సిబ్బంది ప్రయత్నించారు. కానీ, మళ్లీ వర్షం కురిసింది. ఎంతకీ వర్షం తగ్గకపోవడంతో.. ఇక మ్యాచ్ నిర్వహించడం సాధ్యం కాదని రద్దు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. మరోవైపు కరోనా వైరస్ ఎఫెక్ట్ తో కొద్దిమంది ప్రేక్షకులు మాత్రమే స్టేడియం రావడంతో స్టాండ్స్ అన్నీ ఖాళీగా దర్శనమిచ్చింది. కాగా, రెండో వన్డే మార్చి 15న లక్నోలో జరగనుంది.

