విజయ్ దేవరకొండ చేతుల మీదుగా ‘ఉప్పెన’ కొత్త సాంగ్..

హైదరాబాద్: ‘ఉప్పెన’ మూవీ నుంచి మరో కొత్త పాట విడుదలైంది. రాక్ స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ ఈ మూవీలోని ‘జ‌ల జ‌ల జ‌ల‌పాతం నువ్వు..’ అంటూ సాగే పాటను ఆదివారం విడుదల చేశాడు. స్టార్ సింగర్స్ శ్రేయ ఘోషల్, జస్ర్పీత్ లు ఆలపించిన ఈ పాట ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. ‘ఉప్పెన’ చిత్రంతో మెగా మేనల్లుడు, సుప్రీం హీరో సాయిధరమ్‌తేజ్‌ సోదరుడు వైష్ణవ్ తేజ్ టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వైష్ణవ్ తేజ్ సరసన నటిస్తున్న హీరోయిన్ కృతి శెట్టి కూడా తెలుగు తెరకు పరిచయం కాబోతుంది. ఇటీవల విడుదల చేసిన ఈ మూవీ టీజర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సుకుమార్ రైటింగ్స్ తో కలిసి మైత్రి మూవీ మేక‌ర్స్ నిర్మిస్తోన్న ‘ఉప్పెన‌’పై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి‌. సుకుమార్ శిష్యుడు బుచ్చిబాబు సానా ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచ‌య‌మ‌వుతున్న ఈ సినిమాకు దేవిశ్రీ ‌ప్ర‌సాద్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఫిబ్ర‌వ‌రి 12న ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా విడుదల కానుంది.

Launching #JalaJalaJalapaatham for your hearing pleasure 🙂 https://t.co/sucxR27q7F

Giving my best and wishing all things happy and successful to the 3 debutants Vaishnav, @IamKrithiShetty and @BuchiBabuSana creating some magic 🤗

A @ThisIsDSP musical 🤍 #Uppena

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) January 31, 2021