లారీని ఢీకొట్టిన షోయబ్ మాలిక్ కారు…

ఇస్లామాబాద్: పాకిస్తాన్ మాజీ కెప్టెన్, టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి భర్త షోయబ్ మాలిక్ రోడ్డు ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నాడు. లాహోర్‌లో హోటల్ నుంచి బయటకు వెళ్తుండగా లారీని వెనక నుంచి కారు ఢీకొట్టడంతో మాలిక్ గాయపడ్డాడు. మాలిక్ పాకిస్తాన్ సూపర్ లీగ్ సమావేశంలో పాల్గొని బయటకు వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు సమాచారం.

#BREAKING #Pakistan cricketer @realshoaibmalik car met an accident outside #National High Performance Centre, #Lahore after leaving #PSLDRAFT venue. But Alhambulillah #ShoaibMalik is safe@MirzaSania @DennisCricket_ pic.twitter.com/prCCwFuZC0

