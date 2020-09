న్యూయార్క్: అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో మళ్లీ కాల్పుల కలకలం సృష్టించాయి. శనివారం న్యూయార్క్ సిటిలోని రోచెస్టర్ లో కొందరు గుర్తుతెలియని దుండగలు కాల్పులకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందగా.. మరో 14మందికి గాయాలయ్యాయి.వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు ఘటనాస్థాలానికి చేరుకొని గాయపడిన వారికి చికిత్స నిమిత్తం దగ్గర లోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అనంతరం న్యూయార్క్ సిటిలో హై అలర్ట్ ప్రకటించిన పోలీసులు కాల్పులకు పాల్పడిన దుండగల కోసం గాలిస్తున్నారు.

Two killed after shooting in New York